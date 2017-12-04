Карло Анчелотти: Многим в "Баварии" не нравился мой подход к тренировочному процессу

«С приходом Юппа Хайнкеса все в «Баварии» кардинально изменилось – и тренировочный процесс, и в плане общения, - сказал в интервью газете L’Equipe защитник «Баварии» Жером Боатенг. -  Юппу удалось очень быстро навести в команде порядок, дисциплину. Атмосфера стал более сердечной и даже семейной.

Почему не получилось у Анчелотти в «Баварии»? Трудно сказать. Дело не только в тренере, но и в команде. Главная проблема была – языковой барьер. Трудно было общаться. Он и мы – игроки - часто расходились во мнении».

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