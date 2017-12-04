«Я прибыл в Лондон для встречи с Венгером, но он пригласил меня на просмотр. Я сказал: «Не намерен проходить просмотры. Либо вы меня берете, либо нет. Не собираюсь тратить тут свое время», - цитирует Ибрагимовича «Газета.Ru» со ссылкой на The Sun.

«Я встретился с Венгером, потому что думал, что он готов сразу взять меня в команду. Ибра не проходит просмотры. В то время я наблюдал за игрой Роналдо, Ромарио и Баджо, и у меня была одна цель — доказать всем, что я лучший», - отметил Ибрагимович.