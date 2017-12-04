Напомним, французский полузащитник получил красную карточку в игре 15-го тура АПЛ против "Арсенала" (2:1).

"Хотел бы видеть Погба на поле, потому что мне нравится противостоять сильным командам с лучшими игроками. Я хочу убедиться, что мы готовы к большим матчам и способны победить сильного соперника", – приводит слова Гвардиолы Goal.

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