Напомним, французский полузащитник получил красную карточку в игре 15-го тура АПЛ против "Арсенала" (2:1).

"Хотел бы видеть Погба на поле, потому что мне нравится противостоять сильным командам с лучшими игроками. Я хочу убедиться, что мы готовы к большим матчам и способны победить сильного соперника", – приводит слова Гвардиолы Goal.