«Спартак» сегодня отправляется в Англию на матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Ливерпулем».

Как сообщается на официальном сайте «Спартака», главный тренер красно-белых Массимо Каррера взял на решающий матч Лиги чемпионов 22 футболиста.

«Спартак» в таком составе отправился на матч с «Ливерпулем»:

Артём Ребров, Александр Селихов, Александр Максименко, Сальваторе Боккетти, Георгий Джикия, Сердар Таски, Андрей Ещенко, Илья Кутепов, Николай Рассказов, Роман Зобнин, Марко Петкович, Марио Пашалич, Фернандо, Денис Глушаков, Ивелин Попов, Зелимхан Бакаев, Артём Самсонов, Квинси Промес, Лоренсо Мельгарехо, Педро Роша, Зе Луиш и Луис Адриано.

Отмечается, что уже сегодня «Спартак» на 17:00 запланировал тренировку.

Матч между командами состоится 6 декабря в 22:45 по московскому времени. Для выхода в плей-офф Лиги чемпионов «Спартаку» нужна победа в Ливерпуле.