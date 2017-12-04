Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп подтвердил, что защитник Жоэль Матип не сможет сыграть в матче со «Спартаком».

«Он повредил мышцу. Не знаю, как долго Матип будет вне игры. Но в среду он определённо на поле не выйдет. Не думаю, что Жоэль пробудет в лазарете месяц, но всё может быть. Нужно подождать», - приводит слова Клоппа официальный сайт «Ливерпуля».

Напомним, что матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Спартаком» состоится 6 декабря. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию встречи в 22:45 мск.