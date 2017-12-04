- Помимо «Партизана», самые теплые чувства испытываю по отношению к ЦСКА. У меня осталось столько волшебных воспоминаний о том времени. Это лучшие годы моей карьеры, уйма трофеев, голы, результативные передачи, матчи Лиги чемпионов УЕФА, победы в них.

В течение пяти-шести лет ЦСКА давал мне чуть ли ни все, что только было возможно. С гордостью вспоминаю эти семь лет. Я и по сей день остаюсь болельщиком ЦСКА, - рассказал Тошич.