УЕФА назначил судейскую бригаду на матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Спартаком».

Как сообщается на официальном сайте УЕФА, матч обслужит польская бригада судей во главе с Шимоном Марциняком. Его помощниками будут Павел Сокольницки и Томаш Листкевич. Четвертый рефери – Радослав Сейка.

Напомним, что матч между «Ливерпулем» и «Спартаком» состоится 6 декабря в Англии. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию встречи в 22:45 мск.