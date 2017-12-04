Как сообщается на официальном сайте УЕФА, матч обслужит польская бригада судей во главе с Шимоном Марциняком. Его помощниками будут Павел Сокольницки и Томаш Листкевич. Четвертый рефери – Радослав Сейка.

Напомним, что матч между «Ливерпулем» и «Спартаком» состоится 6 декабря в Англии. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию встречи в 22:45 мск. 

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