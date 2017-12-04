Как сообщает RT на русском со ссылкой на The Guardian, Мартынов способен конкурировать с опытными российскими защитниками – Сергеем Игнашевичем и братьями Березуцкими. Колесниченко напоминает изданию по манере игры украинца Андрея Ярмоленко.

Добавим, что в 2016 году в список The Guardian попал полузащитник «Краснодара» Даниил Уткин. 

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