Защитник «Краснодара» Илья Мартынов и полузащитник «Чертаново» Кирилл Колесниченко попали в список 60 перспективных футболистов до 17 лет.

Как сообщает RT на русском со ссылкой на The Guardian, Мартынов способен конкурировать с опытными российскими защитниками – Сергеем Игнашевичем и братьями Березуцкими. Колесниченко напоминает изданию по манере игры украинца Андрея Ярмоленко.

Добавим, что в 2016 году в список The Guardian попал полузащитник «Краснодара» Даниил Уткин.