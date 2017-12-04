Анчелотти объяснил, почему отказался от работы в сборной Италии

"На сегодняшний день лучшей командой Италии является "Наполи". У них очень сложно отобрать мяч. Такое я испытывал только в игре с "Барселоной". 

Если говорить про "Ювентус", то он изменился. Это уже не та команда, что в прошлом сезоне. Думаю, они стали слабее. Тем не менее, «Ювентус» остается одной из важных команд в серии А", – цитирует Перотти Football Italia.

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