"На сегодняшний день лучшей командой Италии является "Наполи". У них очень сложно отобрать мяч. Такое я испытывал только в игре с "Барселоной".

Если говорить про "Ювентус", то он изменился. Это уже не та команда, что в прошлом сезоне. Думаю, они стали слабее. Тем не менее, «Ювентус» остается одной из важных команд в серии А", – цитирует Перотти Football Italia.