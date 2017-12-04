На официальном сайте УЕФА опубликованы судейские бригады, которые обслужат матчи 6-го тура Лиги Европы с участием российских команд.

Израильская бригада судей во главе с Лиранов Лиани назначена на матч между «Реал Сосьедадом» и «Зенитом». Помощниками главного арбитра будут Давид Элиас Битон и Двир Шимон. Четвертый судья – Идан Ярк.

Матч между «Злином» и «Локомотивом» рассудит турецкая бригада арбитров во главе с Мете Калкаваном. Его ассистентами станут Джейхун Сесигюзел и Эсат Санджактар. Четвертые рефери – Кемал Йылмаз.

«Реал Сосьедад» и «Зенит» встретятся 7 декабря в 23:05 мск. «Злин» и «Локомотив» в этот же день сыграют в 21:00.