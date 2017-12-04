«Ливерпуль» на официальном сайте попросил фанатов не использовать пиротехнику в матче 6-го тура Лиги чемпионов со «Спартаком».

«В преддверии матча Лиги чемпионов со «Спартаком» и в АПЛ с «Эвертоном» мы хотим напомнить болельщикам, что использование файеров, дымовых шашек и пиротехники запрещено. Любого человека, у которого будут найдены запрещённые предметы, ждёт суд и запрет на посещение матчей

Клуб хотел бы напомнить болельщикам о серьёзных последствиях, с которыми они могут столкнуться при использовании пиротехники. Если в ходе игры будут зажигаться пиротехнические изделия, это может привести к активации пожарной сигнализации и последующей эвакуации стадиона, а также прекращению матча», - говорится в сообщении.

Напомним, что «Ливерпуль» примет «Спартак» на своем поле 6-го декабря. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча в 22:45 мск.