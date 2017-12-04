«Не скажу, что это стало для меня полной неожиданностью. Еще до стыковых матчей с Италией, и в то время, когда они игрались, ходили разговоры о том, что я являюсь одним из главных претендентов на эту награду. Но в таких вещах заранее нельзя быть уверенным на все 100 %, и только когда на сцене вскрыли конверт и назвали мою фамилию, я окончательно поверил, что победил», - приводит слова Гранквиста официальный сайт «Краснодара».

«Для меня это было очень важным признанием моего профессионального мастерства. 10 лет подряд эта награда отдавалась Златану Ибрагимовичу, и я стал первым, кто удостоился приза после него», - добавил защитник.