Напомним, красно-белые встретятся с английским клубом 6 декабря, в 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов. Встреча пройдет на стадионе "Энфилд" и стартует в 22.45 мск.

«Точно могу сказать, что не испугаемся. Будем играть в свой футбол и стараться победить. Можем выиграть за счет командных действий, максимальной концентрации каждого из тех, кто выйдет на поле.

Вряд ли «Ливерпуль» выйдет играть со «Спартаком» на ничью при своих болельщиках. Матч будет тяжелым однозначно. Если «Спартак» не выйдет в плей-офф ЛЧ, то поставлю четверку. Но мы хотим сдать экзамен на твердую пятёрку», – цитирует Зобнина «Фратрия».

Также футболист рассказал, почему его команде не удалось удержать победный счет в домашнем матче с «Марибором» (1:1).

«Череда ошибок, приведшая к голу. В таких моментах, когда ты ведешь с минимальным счетом, нужно пытаться прессинговать соперника, не давать ему быть с мячом, фолить на его половине поля. Однако мысленно ты понимаешь, что на табло 1:0. И, для того чтобы сохранить преимущество, прижимаешься к своим воротам. Это уже вопросы психологии», – сказал полузащитник.