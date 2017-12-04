Российский арбитр Сергей Карасев поделился мнением о работе рефери, а также высказался о предстоящем чемпионате мира в России.

"Выходя на поле, я чувствую огромную ответственность, которая лежит на мне. С годами и по мере роста уровня обслуживаемых матчей это чувство становится только сильнее. Быть судьей непросто, но для меня это лучшая профессия в мире.

Чтобы быть успешным арбитром, надо всегда оставаться честным перед самим собой. Главное – учиться на ошибках и постоянно работать над собой.

Приезжайте в Россию, и вы не разочаруетесь. Это будет лучший чемпионат мира в истории. Я уверен в этом", – цитирует Карасева официальный сайт ФИФА.