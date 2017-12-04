Как сообщает «Спорт день за днем» со ссылкой на пресс-службу «Зенита», участие Кокорина в следующих матчах - с «Реал Сосьедадом» (7 декабря) в рамках Лиги Европы и «Ахматом» (11 декабря» в чемпионате России – не стоит под угрозой.

Напомним, что матч шестого тура группового этапа Лиги Европы между «Реал Сосьедадом» и «Зенитом» состоится 7 декабря в Испании. Начало встречи в 23:05 мск.