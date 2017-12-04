Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт останется на своем посту независимо от выступления команды на чемпионате мира-2018.

- Мы желаем, чтобы Гарет строил команду на долгосрочную перспективу, поэтому мы подписали с ним длительный контракт. Он не рассматривает чемпионат мира как трамплин, он хочет приехать в Россию и победить.

Уверен, что мы выберем для этого футболистов и они покажут свой максимум в России, а также на Евро-2020 и чемпионате мира-2022, - заявил исполнительный директор FA Мартин Гленн.

Напомним, сборная Англии сыграет на групповой стадии ЧМ-2018 с командами Бельгии, Туниса и Панамы.