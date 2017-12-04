"УЕФА постоянно изучает вопрос того, как совершенствовать свои соревнования. Тема новых технологий долго обсуждалась прежде, чем стала использоваться на Евро-2016 и в Лиге чемпионов. Что касается VAR, то сейчас проводятся различные исследования, УЕФА контролирует их, чтобы понять, может ли эта система работать, не влияя на ход игры. На данный момент у нас нет конкретных планов относительно внедрения VAR в наших соревнованиях", – говорится в заявлении организации.