Такое решение было принято по соображениям безопасности.

Игра была запланирована на 31 декабря на стадионе "Уэмбли". Но руководство арены из-за предполагаемых транспортных проблем ограничило количество зрителей на матче до 43 тысяч, что более чем в два раза меньше вместимости стадиона. После этого премьер-лига приняла решение перенести игру на 4 января.

Таким образом, "Тоттенхэм" проведет два матча за три дня - 2 января на выезде против "Суонси" и 4 января дома с "Вест Хэмом".

Теги

Нажимая кнопку «Зарегистрироваться» Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте. Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения.

Введите свою почту для восстановления пароля

Чтобы проголосовать, нужно войти или зарегистрироваться.