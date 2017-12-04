Матч 21-го тура чемпионата Англии по футболу между лондонскими клубами «Тоттенхэм» и «Вест Хэм» перенесен с 31 декабря на 4 января.

Такое решение было принято по соображениям безопасности.

Игра была запланирована на 31 декабря на стадионе "Уэмбли". Но руководство арены из-за предполагаемых транспортных проблем ограничило количество зрителей на матче до 43 тысяч, что более чем в два раза меньше вместимости стадиона. После этого премьер-лига приняла решение перенести игру на 4 января.

Таким образом, "Тоттенхэм" проведет два матча за три дня - 2 января на выезде против "Суонси" и 4 января дома с "Вест Хэмом".