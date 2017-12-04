Игра пройдет в Риме во вторник.

«Карабаху» нечего терять в последнем матче. Выход из группы им уже не светит, а потому и играть можно будет раскрепощенно. Соперник очень сильный, и это хорошо известно нашей команде. Но на римлянах будет давление от факта, что осечка в этой встрече может лишить их выхода из группы. Им нужно побеждать, что заставит их идти вперед. Этим можно воспользоваться. «Карабах» знает, что надо делать», - считает Гурбанов.