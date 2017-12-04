- В среду игра года. Сильно волнуетесь?

– Я перед каждой игрой волнуюсь, независимо от соперника и турнира. Конечно, сейчас волнение побольше. Шансы есть, играем дома. В Харькове у нас прекрасная поддержка в Лиге чемпионов. Надеемся на положительный результат.

- Очевидно, что «Манчестер Сити» сыграет в Харькове полурезервным составом. Облегчает ли это жизнь «Шахтеру»?

– Нет. У них резервные игроки высокого уровня. Даже когда Гвардиола проводит ротацию в чемпионате Англии, резервные футболисты ничем не уступают основе и рисунок игры не меняется. Ребята второго состава будут больше мотивированы. Так что станет только сложнее, - цитирует Ордеца Football.ua.

Матч «Шахтер» - «Манчестер Сити» состоится 6 декабря. Начало в 22:45 по Москве.