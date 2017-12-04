Игра заключительного тура группового этапа турнира пройдет в четверг на Украине.

- «Заря» близка к историческому событию - выходу в плей-офф Лиги Европы. Футболисты это осознают?

- Даже не сомневаюсь. Выйти в весеннюю часть еврокубков - это уже совсем другой уровень, и «Заря» хочет попробовать там свои силы. Но опять же, об этом можно будет думать, только если удастся обыграть «Атлетик». Наша команда набирается опыта, ведь из последних десяти матчей чуть ли не каждая игра для нас была лобовая, а ведь только в таких поединках футболисты растут, цитирует Караваева «Команда №1».