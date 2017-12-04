«Я могу сказать, что сэр Алекс пропустил лишь два матча первой команды. Один раз из-за свадьбы сына и другой раз, когда он отправился просматривать де Хеа. Ему хватило 65 минут, чтобы понять – де Хеа будет вратарём «МЮ», - приводит слова Стила Daily Mail.

Фергюсон работал в «Манчестер Юнайтед» с 1986 по 2013 год, выиграв за это время рекордное количество титулов, включая 13 побед в Премьер-лиге и 2 победы в Лиге чемпионов.