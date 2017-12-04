«Перед самой жеребьевкой было где-то 10 репетиций. Мы отрепетировали все, что может быть. Прямо перед выходом на сцену я почему-то очень заволновалась, хотя сначала этого не было. Гарри увидел, что мне стало как-то не по себе и сказал: "Слушай, это возможность – одна на миллион. У миллиарда людей на нашей планете нет такой возможности, быть на церемонии, ещё и ведущими. Поэтому просто наслаждайся моментом», - приводит слова Командной официальный сайт РФС.

«Я считаю, что нужно наслаждаться моментом. Еще недавно я и мечтать об этом не могла. Весь этот мандраж, тремор испарился в секунду», - отметила Командная.