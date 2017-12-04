«Нашей задачей было протестировать настройки системы, обменяться мнением с представителями Hawk Eye. Система видеопомощи арбитрам дает возможность избежать скандалов, когда один из судей допустил очевидную ошибку. Она позволяет исправлять такие ошибки в соответствии с протоколом Международной федерации футбола (ФИФА). В этом ее и задумка - убрать скандалы, связанные с ошибками.

Система видеоповторов в России появится не раньше следующего сезона. До этого нам надо пройти много различных ступеней, связанных с обучением, оффлайн режимом, режимом лайв на несоревновательных матчах. Мы планируем заниматься этим несколько месяцев до начала следующего сезона», - сказал Калошин.