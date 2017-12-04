Московский ЦСКА в предверии матча Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед» провел тренировку в Англии.

Как сообщает официальный сайт армейцев, тренировка прошла на поле The Cliff - тренировочной базы, которая раньше была основной для манкунианцев.

Занятие было непродолжительным и состояло из пробежки, квадратов и ряда упражнений. Завтра команду ждут теоретическое занятие и предыгровая тренировка.

Напомним, матч «Манчестер Юнайтед» - ЦСКА состоится завтра, 5 декабря и начнется в 22:45 по московскому времени.