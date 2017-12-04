«Команда, которая хочет победить в Лиге чемпионов, должна не только располагать в своем составе выдающимися футболистами, но и должна быть гомогенной. В команде должна быть хорошая атмосфера. Командная работа! Командный дух! Лигу чемпионов нельзя выиграть только за счет супервезд.

Завтра нам будет противостоять суперкоманда с супертренером. Гомогенная команда, в которой есть не только суперзвезды, но и дух. Первое место? Мы хотим просто победить «ПСЖ» и показать Европе, что мы на это способны.

Кингсли Коман уже доказал, что является большим талантом. Видно, что он чувствует намного больше уверенности в своих силах. Он горит желанием играть и доказывать, на что он способен. Заявка на матч будет такой же, как и против «Ганновера», - цитирует Хайнкеса официальная группа «Баварии» Вконтакте.

Матч «Бавария» - «ПСЖ» состоится 5 декабря и начнется в 22:45 по Москве.