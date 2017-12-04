Юпп Хайнкес: Завтра Хамес Родригес выйдет в стартовом составе
Главный тренер «Баварии» Юпп Хайнкес поделился ожиданиями от матча с «ПСЖ» в Лиге чемпионов.
«Все видят, что Хамес (Родригес) чувствует себя в команде очень комфортно. Он играет все лучше и лучше. Хамес не только отлично играет, но и выполняет много беговой работы. Завтра он выйдет в стартовом составе.
Франк (Рибери) был невероятно рад тому, что получил игровое время в матче с «Ганновером». Кто завтра выйдет в стартовом составе, будет зависеть от того, как будут себя чувствовать Кингсли Коман и Томас Мюллер. Я не хочу рисковать», - цитирует Хайнкеса официальная группа «Баварии» Вконтакте.
Матч «Бавария» - «ПСЖ» состоится 5 декабря и начнется в 22:45 по Москве.