«Все видят, что Хамес (Родригес) чувствует себя в команде очень комфортно. Он играет все лучше и лучше. Хамес не только отлично играет, но и выполняет много беговой работы. Завтра он выйдет в стартовом составе.

Франк (Рибери) был невероятно рад тому, что получил игровое время в матче с «Ганновером». Кто завтра выйдет в стартовом составе, будет зависеть от того, как будут себя чувствовать Кингсли Коман и Томас Мюллер. Я не хочу рисковать», - цитирует Хайнкеса официальная группа «Баварии» Вконтакте.

Матч «Бавария» - «ПСЖ» состоится 5 декабря и начнется в 22:45 по Москве.