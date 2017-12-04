Полузащитник «Баварии» Кингсли Коман поделился ожиданиями от матча с «ПСЖ» в Лиге чемпионов.

«Мы сделаем все, чтобы завтра одержать как можно более крупную победу. Я достаточно профессионален, чтобы оставить результат первого матча на заднем плане.

Тот матч остался в прошлом. Завтра мы хотим показать, что относимся к числу лучших команд Европы», - цитирует Комана официальная группа «Баварии» Вконтакте.

Матч «Бавария» - «ПСЖ» состоится 5 декабря и начнется в 22:45 по Москве.