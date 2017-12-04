- В какой группе, на ваш взгляд, находятся наиболее слабые команды?

- Думаю, такой является группа A, где помимо хозяев будут играть Уругвай, Саудовская Аравия и Египет. Также немного уступают по своему уровню другим группа G (Бельгия, Тунис, Англия и Панама) и группа H (Польша, Сенегал, Колумбия и Япония).

- Получается, российской сборной повезло с соперниками по группе?

- Я считаю, что представить группу еще легче для хозяев просто невозможно.

- Можно ли назвать фаворита в группе, где будет выступать российская сборная?

- Если Саудовская Аравия уступает по своему уровню своим соперникам в группе, то другие три команды примерно равны. Возможно, ненамного уругвайская сборная выглядит посильнее. Для российской сборной многое решится в первом матче против сборной Саудовской Аравии, в которой удачный старт хозяев должен будет сделать задел на успешное выступление на чемпионате мира в целом.