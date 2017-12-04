«Я думаю, нужно реально смотреть на вещи, и положительный результат вряд ли возможен в текущей ситуации. У команды сейчас есть много проблем в виде травмированных и дисквалифицированных футболистов. Конечно, я бы хотел пожелать «армейцам» добиться нужного результата, но это маловероятно», - приводит слова Хомухи «Евро-футбол».

«Сложно говорить о процентах, но очень хочется, чтобы в сложной ситуации «армейцы» проявили свои лучшие качества и постарались достойно выступить в групповой стадии. Если они одержат победу, но при этом не пройдут дальше, это все равно будет отличным достижением для команды. Но на данном этапе победа над «Манчестером» - это прыжок выше головы», - считает Хомуха.

Матч между этими командами состоится 5 декабря в 22:45 мск. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию встречи.