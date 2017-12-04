«Погба с большим удовольствием сыграет (с ЦСКА). Для нас важен наш следующий матч. Конечно, Поль немного устал, потому что у нас был большой матч на выходных, и на восстановление к игре с ЦСКА есть только два дня. Но он с удовольствием сыграет, потому что со времени возвращения после травмы он играет феноменально.

Златан (Ибрагимович) должен иногда очень тяжело работать над мышцами возле колена, с которым у него были проблемы. Из-за этого у него появляется усталость. Он работал на велотренажере и был вынужден уделять внимание и работе в зале, и работе на поле. Завтра он снова не сыграет, но я уверен, что после матча с ЦСКА он вернется к нормальной работе», - цитирует Моуринью официальный сайт «МЮ».

Матч «Манчестер Юнайтед» - ЦСКА состоится 5 декабря и начнется в 22:45 по Москве.