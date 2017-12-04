Главный тренер сборной Бразилии Тите сегодня, 4 ноября, побывал в Сочи, где бразильцы планируют базироваться во время ЧМ-2018.

По сообщению на сайте Конфедерации футбола Бразилии, Тите вместе с координатором команды Эду Гаспаром осмотрели отель и тренировочную базу. Отмечается, что бразильцы остались довольны.

Добавим, что в России побывает еще одна делегация бразильской сборной, которая посетит все города, в которых сборной Бразилии предстоит сыграть на групповом этапе.

Бразилия попала в группе Е вместе со сборными Швейцарии, Сербии и Коста-Рики.