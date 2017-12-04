«Перестановки будут, но не слишком много. Мы пока еще не вышли из группы и не гарантировали себе первое место. Борьба за участие в плей-офф не завершена, потому я должен найти правильный баланс при выборе состава.

Люк Шоу много работает на тренировках и свой шанс обязательно получит, ведь он его заслужил. Попадет ли он в «основу или выйдет на замену? Не скажу.

Линделеф - это командный игрок. Когда хорошо играет команда, все получается и у Линделефа. Если же мы действуем не очень хорошо, то же можно сказать и о Викторе. Его ошибки в последних матчах были следствием плохой игры «МЮ», - цитирует Моуринью официальный сайт УЕФА.

Матч «Манчестер Юнайтед» - ЦСКА состоится 5 декабря и начнется в 22:45 по Москве.