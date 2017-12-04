Напомним, соперниками сборной России по группе стали команды Саудовской Аравии, Египта и Уругвая.

- Нашей сборной вполне по силам выйти из группы в плей-офф, - считает Колыванов. - Хотя на двух последних чемпионатах мира, в которых участвовала российская команда, нам попадались соперники из Азии и Африки, а выйти из группы не удавалось. Шапкозакидательских настроений быть не должно. Хотя сейчас играем дома, и это должно быть дополнительным стимулом.

- Не опасаетесь, что сборная России не справится с психологическим давлением?

- Если оно и будет ощущаться, то в первые десять минут стартового матча. Думаю, что домашний чемпионат - это все-таки плюс для сборной России.