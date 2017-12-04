«Краснодар» предпримет еще одну попытку пригласить на пост главного тренера Леонида Слуцкого, сообщает ФАН.

По информации издания, руководство «Краснодара» планируют предложить 46-летнему специалисту контракт на 2,5 года.

Сообщается, что перед Слуцким будет стоять задача вывести «быков» в топ-3 команд премьер-лиги на постоянной основе.

Напомним, российский специалист в воскресенье покинул пост главного тренера «Халл Сити». Под его руководством "тигры" в 20-и матчах одержали четыре победы, семь раз сыграли вничью и девять раз терпели поражение.