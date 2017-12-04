Шансы Питера на матч открытия Евро-2020? Трудно сказать. Я хоть и являюсь членом исполкома, но без права голосования. Шансы есть, но конкуренты у нас серьезные», - цитирует Сорокина «Р-Спорт».

Чемпионат Европы-2020 пройдет в 13 городах Европы: Санкт-Петербурге, Баку (Азербайджан), Бухаресте (Румыния), Будапеште (Венгрия), Мюнхене (Германия), Брюсселе (Бельгия), Амстердаме (Нидерланды), Копенгагене (Дания), Риме (Италия), Бильбао (Испания), Дублине (Ирландия), Лондоне (Англия) и Глазго (Шотландия).