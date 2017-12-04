- По-другому и быть не может, весь мир видел, кто и как ее проводил. Сомнений в ее транспарентности у меня нет. Статус людей, имевших отношение к жеребьевке, является залогом ее честности.

Известный футболист (Гордон) Бэнкс тянул наши шарики. Сомнений в абсолютной транспарентности процедуры у меня нет. Подогретые шарики? Это легенды, которые уже былью поросли. Сейчас это все проверяется, и никто так не делает. Если вообще кто-то делал - это сказки. Шарики содержались в специальной комнате под охраной, - рассказал Сорокин.