Алексей Сорокин: Статус людей, имевших отношение к жеребьевке ЧМ-2018, является залогом ее честности
Генеральный директор оргкомитета «Россия-2018" Алексей Сорокин заявил, что у него нет сомнений в честности процедуры жеребьевки ЧМ-2018.
- По-другому и быть не может, весь мир видел, кто и как ее проводил. Сомнений в ее транспарентности у меня нет. Статус людей, имевших отношение к жеребьевке, является залогом ее честности.
Известный футболист (Гордон) Бэнкс тянул наши шарики. Сомнений в абсолютной транспарентности процедуры у меня нет. Подогретые шарики? Это легенды, которые уже былью поросли. Сейчас это все проверяется, и никто так не делает. Если вообще кто-то делал - это сказки. Шарики содержались в специальной комнате под охраной, - рассказал Сорокин.