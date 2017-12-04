Напомним, что сейчас поляк продолжает восстанавливаться после повреждения связок колена.

«Сейчас я чувствую себя хорошо, и я счастлив быть здесь. Надеюсь, что все наладится. Самый главный месяц для нас – это май. Надеюсь, мы сможем в мае отпраздновать завоевание чемпионского титула.

Вернусь ли я на поле в январе? Еще рано об этом говорить. Я поговорю с президентом, тренером и спортивным директором. Думаю, что я останусь в «Наполи», но об этом рано говорить», - цитирует Милика Football Italia.

В текущем сезоне 23-летний Аркадиуш Милик провел пять матчей за «Наполи» и забил два мяча. Ранее он заявлял, что рассматривает вариант с переходом в «Кьево».