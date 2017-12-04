«Спартак» прибыл сегодня в Англию на заключительный матч группового этапа Лиги чемпионов с «Ливерпулем».

«Дорога до отеля в центре Ливерпуля заняла 25 минут. После обеда и короткого отдыха команда в полном составе отправится на тренировку», - говорится на официальном сайте красно-белых.

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера взял на решающий матч 22 футболиста. Это Артем Ребров, Александр Селихов, Александр Максименко, Сальваторе Боккетти, Георгий Джикия, Сердар Таски, Андрей Ещенко, Илья Кутепов, Николай Рассказов, Роман Зобнин, Марко Петкович, Марио Пашалич, Фернандо, Денис Глушаков, Ивелин Попов, Зелимхан Бакаев, Артем Самсонов, Квинси Промес, Лоренсо Мельгарехо, Педро Роша, Зе Луиш и Луис Адриано.

Игра пройдет в среду, начало - в 22:45 мск.