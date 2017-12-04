- На жеребьевку я поехал в качестве посла чемпионата мира от Казани, как города-организатора. Было очень волнительно – такое событие, столько звезд мирового футбола в одном месте собрались! Встретил знакомых, пообщались с послами от других городов, Кириллом Панченко, например, который представлял Саранск.

Эмоций много, а главное впечатление вечера – встреча с бразильцем Роналдо, с которым я сфотографировался. Увидел его на выходе после жеребьевки и подошел.

Рад за свой город, что здесь пройдет столько крутых матчей, приедут топовые сборные. И сборной России предстоят интересные встречи. Если наша сборная подойдет к турниру в хорошей форме и покажет свою игру, то выйдет из группы.