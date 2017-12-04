Форвард «Интера» Мауро Икарди прокомментировал информацию об интересе к нему со стороны мадридского «Реала».

«Реал»? Моя семья счастлива в Италии. Мы на первом месте, я – лучший бомбардир чемпионата. Не мог бы и пожелать себе лучшего», - цитирует Икарди Football Italia.

Контракт Мауро с «Интером» истекает летом 2021 года. В нем прописана сумма отступных в 110 миллионов евро. В текущем сезоне 24-летний нападающий провел 15 матчей за «Интер» и забил 16 мячей при одной голевой передаче.