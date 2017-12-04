"Благодарен судьбе за то, что получилось в таком возрасте перебраться в другой клуб. Может, если бы раньше перешел, то был бы больше зажат и стеснялся, а сейчас мне уже 28 лет. Чего мне стесняться или кого мне бояться? Я сам себе сказал: «Расслабься и делай то, что ты умеешь".

Ехал в Германию, в первую очередь, играть в футбол, а в этом плане здесь все на самом высоком уровне. Стадионы прекрасные, болельщики заполняют эти стадионы до отказа, а чемпионат непредсказуемый. Нет легких игр, когда ты заведомо знаешь, что возьмешь три очка. С любым соперником тяжело играть", - приводит слова Ярмоленко SportArena.