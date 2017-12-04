1. Роман Абрамович намерен предложить работу в «Челси» уволенному из «Халла» Леониду Слуцкому.

2. Кроме того, интерес к Слуцкому проявляет «Краснодар».

3. По информации в СМИ, Криштиану Роналду получит «Золотой мяч».

4. Златан Ибргаимович не сыграет за «МЮ» в матче с ЦСКА.

5. В КХЛ «Салават Юлаев» в овертайме обыграл московское «Динамо».

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