Роналду получит «Золотой мяч», Слуцкого ждут в «Челси», Ибрагимович не сыграет с ЦСКА. Главные новости дня
«Советский спорт» представляет краткий обзор главных новостей дня.
1. Роман Абрамович намерен предложить работу в «Челси» уволенному из «Халла» Леониду Слуцкому.
2. Кроме того, интерес к Слуцкому проявляет «Краснодар».
3. По информации в СМИ, Криштиану Роналду получит «Золотой мяч».
4. Златан Ибргаимович не сыграет за «МЮ» в матче с ЦСКА.
5. В КХЛ «Салават Юлаев» в овертайме обыграл московское «Динамо».
Текст дня: «Просыпаюсь, а у меня 30 тысяч подписчиков!» История вратаря, забившего «Милану»