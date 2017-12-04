Об этом сообщило издание Sport Arena со ссылкой на исполнительного директора украинской премьер-лиги Евгения Дикого.

Изначально ожидалось, что встреча будет доиграна сегодня. Однако вскоре стало известно, что работники стадиона во Львове не успеют привести арену в нормальное состояние.

Матч «Карпаты» - «Олимпик» был остановлен при счете 1:1. После перерыва арбитр встречи Екатерина Монзуль не вывела команды на поле, покрытое снегом.

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