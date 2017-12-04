Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде поделился ожиданиями от матча со «Спортингом» в Лиге чемпионов.

«Этот турнир дал нам очень много, и мы обязаны уважать соперников и играть достойно. Наш долг - играть на победу.

Подписать центрального защитника из-за травмы Юмтити? У нас масса времени на анализ этого шага. Пока же у нас есть игроки, которые способны заменить Пике или Вермалена, если мы решим оставить их на скамейке.

Серхио Бускетс уже играл в центре обороны, Люка Динь тоже на это способен», - цитирует Вальверде официальный сайт УЕФА.

Матч «Барселона» - «Спортинг» состоится 5 декабря и начнется в 22:45 по Москве. Напомним, что «Барселона» уже обеспечила себе выход в плей-офф.