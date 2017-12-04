- Владелец «Халла» - человек очень непонятный, - приводит слова Афанасьева «Газета.Ru». - Он обещал купить новых качественных футболистов взамен ушедших, но не сделал этого. Лене пришлось работать с необстрелянной молодежью. Плюс вокруг другая страна, все новое. Не знаю, кто из нас смог бы справиться с этой ситуацией.

Осуждать и говорить, что Слуцкий никчемный, потому что ничего в Англии не сумел, легко. А как бы мы поступили, будучи на его месте?

Многое зависит и от футбольного фарта. Немного везения и, может быть, мы бы сейчас хлопали в ладоши, а Леня был бы там на вершине. Он наш первый специалист, который поработал в Англии. Думаю, этот опыт поможет ему в дальнейшем - и очень сильно.