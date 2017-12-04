«Мы сыграем против команды, которая в этом сезоне проделала отличную работу и установила новый рекорд результативности для группового этапа.

Надо быть реалистами и  признать, что «ПСЖ» настолько силен, что нам придется показать просто невероятный футбол, чтобы одолеть эту команду», - цитирует Хуммельса официальный сайт УЕФА.

Матч «Бавария» - «ПСЖ» состоится 5 декабря и начнется в 22:45 по Москве.

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