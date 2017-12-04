Матс Хуммельс: «Баварии» придется показать просто невероятный футбол, чтобы обыграть «ПСЖ»
Защитник «Баварии» Матс Хуммельс поделился ожиданиями от матча с «ПСЖ» в Лиге чемпионов.
«Мы сыграем против команды, которая в этом сезоне проделала отличную работу и установила новый рекорд результативности для группового этапа.
Надо быть реалистами и признать, что «ПСЖ» настолько силен, что нам придется показать просто невероятный футбол, чтобы одолеть эту команду», - цитирует Хуммельса официальный сайт УЕФА.
Матч «Бавария» - «ПСЖ» состоится 5 декабря и начнется в 22:45 по Москве.