Защитник «Баварии» Матс Хуммельс поделился ожиданиями от матча с «ПСЖ» в Лиге чемпионов.

«Мы сыграем против команды, которая в этом сезоне проделала отличную работу и установила новый рекорд результативности для группового этапа.

Надо быть реалистами и признать, что «ПСЖ» настолько силен, что нам придется показать просто невероятный футбол, чтобы одолеть эту команду», - цитирует Хуммельса официальный сайт УЕФА.

Матч «Бавария» - «ПСЖ» состоится 5 декабря и начнется в 22:45 по Москве.