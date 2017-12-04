- Слуцкий попал в сложную ситуацию, - приводит слова Аксенова «Газета.Ru» Накануне сезона клуб покинуло много футболистов - ситуация повернулась против него, и Леонид Викторович не сумел что-то изменить. Это зависело не столько от него, сколько от владельцев клуба, на мой взгляд.

34 забитых и 37 пропущенных? Понимаю, к чему вы клоните, но я не думаю, что Слуцкий не умеет выстраивать игру в защите.

Он хорошо организует и атакующий футбол, и оборонительный, что показал в ЦСКА, в том числе на европейском уровне: армейцы радовали неплохими моментами в Лиге чемпионов. Понятно, что всегда пропускали, но это не относится к квалификации Слуцкого. Скорее, это стечение обстоятельств и подбор футболистов.