«Думаю, что любой тренер должен быть готов к увольнению. Очень часто (это происходит) независимо от результата. Можно и чемпиона уволить, а уж при плохих результатах - точно.

Мне бы очень хотелось, чтобы он (Слуцкий) продолжил этот (тренерский) путь, было бы очень интересно за ним наблюдать. Но это футбол, и может случиться всякое», - приводит слова Гончаренко «Р-Спорт».

Напомним,Слуцкий в воскресенье покинул пост главного тренера «Халл Сити». Под его руководством "тигры" в 20-и матчах одержали четыре победы, семь раз сыграли вничью и девять раз терпели поражение.