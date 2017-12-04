Виктор Гончаренко: Мне бы очень хотелось, чтобы Слуцкий продолжил тренерский путь
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал увольнение Леонида Слуцкого с поста главного тренера «Халл Сити».
«Думаю, что любой тренер должен быть готов к увольнению. Очень часто (это происходит) независимо от результата. Можно и чемпиона уволить, а уж при плохих результатах - точно.
Мне бы очень хотелось, чтобы он (Слуцкий) продолжил этот (тренерский) путь, было бы очень интересно за ним наблюдать. Но это футбол, и может случиться всякое», - приводит слова Гончаренко «Р-Спорт».
Напомним,Слуцкий в воскресенье покинул пост главного тренера «Халл Сити». Под его руководством "тигры" в 20-и матчах одержали четыре победы, семь раз сыграли вничью и девять раз терпели поражение.