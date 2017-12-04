"Отсутствие Вернблума? Как-нибудь будем решать этот вопрос. Вернблума нет, но и помимо него есть игроки, которые забивали, так что ему есть альтернатива. Поэтому думаю, что все будет в порядке.

Само собой, полные трибуны "Олд Траффорд" не могут не вызывать эмоций. Хотя в любом матче Лиги чемпионов есть большой накал, но тут все же особенный антураж, можно выделить этот момент», - приводит слова Дзагоева «Р-Спорт».

Напомним, матч ЦСКА - «Манчестер Юнайтед» состоится завтра, 5 декабря и начнется в 22:45 по московскому времени.